Comment ? Vous croyez que les applications de l’IA avaient atteint leur sommet avec la Fourme d’Ambert ? C’était sans oublier les pizzas Yolo qui n’ont qu’une envie : être à la pointe de la technologie pour vendre toujours. Hé oui, fini les joujoux de chercheurs de chercheurs le machine learning est là pour le flouze, le pèze, les brouzoufs, bref : l’argent.

Car ce partenariat NVIDIA-Domino’s pizza, outre sembler provenir tout droit d’une quête secondaire du futur titre de CD Projekt Red, n’ai rien de farfelu. En échange de juteuse oseille, les verts prêtent leur puissance de calcul (des DGX équipées de Tesla V100) afin de remplir les objectifs plus ou moins loufoques des patrons.

Un signal de lumière dans la nuit, comme un appel à l’aide.... Si tu t’ennuies seul dans ta ville, qui c’est qu’on appelle ?

Par exemple, Domino’s proposait il y a peu la campagne "Points for Pies", qui permettait de prendre en photo des pizzas — n’importe lesquelles, y compris celles ne provenant pas de la firme — afin de gagner des points, qui s’échangeaient par la suite contre un plat. Ne cherchez pas trace de cet attrape-consommateur en France, il n’a été déployé qu’aux États-Unis à l’occasion du Superbowl... et a ainsi permis à l’entreprise de se constituer un joli set pour entrainer ses modèles statistiques de reconnaissance d’image, et de développer un système de classification en fonction des ingrédients qui en découle. Astucieux !

Et si jamais vous n’êtes pas un grand fan de pepperoni (et que vous préférez ceux d’Age of Empire 1), le machine learning permet également de prédire les temps de préparation et de cuissons des différentes commandes, ce qui, allié avec les itinéraires des coureurs, permet d’optimiser les délais de livraison. Une activité juteuse, mais pour quels gains en pratique ? Officiellement, tout ce fatras de technologie fonctionne à merveille, ce qui ne nous empêche pas de nous poser des questions quant à la pérennité de ces innovations... (Source : Blog NVIDIA)