Il y a quelques jours, la maison-mère de Fortnite (et d’Unreal Tournament) vous offrait le sympathique walking simulator The Vanishing of Ethan Carter, hé bien, cette semaine marque un changement radical avec XCOM 2. Cette fois-ci, vous avez à faire à un jeu de stratégie de 2016 tour par tour dans lequel vous êtes chargé de sauver la Terre d’une invasion d’aliens. Au passage,

Est-ce que c’est vraiment gratuit ?

Un titre gratuit ne venant jamais seul avec l’EGS, faites à nouveau chauffer le modem pour Insurmountable, un jeu indé dans lequel le but sera d’escalader des montagnes générées procéduralement. Trop facile ? Un cycle jour/nuit et une gestion de la météo viendront altérer vos plans d’explorateur en herbe. Bref, de quoi largement perdre des heures carrées devant sa machine : merci Epic !