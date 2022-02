Depuis une paire d'années, on assiste à une nouvelle lubie chez les constructeurs de cartes mères : des modèles haut de gamme toujours plus chers. Les générations précédentes avaient vu la barrière des 1000 € franchie, mais on était loin de leurs ambitions. Avec le 690, ils se sont lâchés comme jamais, et on compte désormais plusieurs cartes à plus de 2000 dollars/euros. C'est quand même un gap franchi, et ça reste hallucinant de voir qu'on essaye de nous refourguer du matos à ce prix, fût-il exceptionnel, sur un marché mainstream qui signifie quand même "grand public". Si, pour jouer, une carte graphique reste indispensable, même aux prix de ouf, une carte mère à 2000 boules est, quant à elle, parfaitement dispensable. Ce sont des modèles pour les gens dispendieux, n'ayant pas de souci d'argent, c'est évident, ou pour ceux qui ne savent pas lutter/résister !

MSi a sa Z690 GODLIKE, que nous vous avons déjà présentée il y a quelque temps déjà. Pour autant, elle est toujours absente des rayons des revendeurs. Mais elle arrive enfin. Son tarif est démoniaque, et pas divin comme pourrait le laisser penser le nom choisi par MSi, autour des 2099 $. Par contre, si elle fait le choix de ne pas céder aux sirènes du watercooling comme ses concurrentes venues de chez ASRock , ASUS, ou GIGABYTE, elle arbore un aircooling élaboré, avec du double caloduc de partout, des radiateurs en aluminium généreux, et des pads à 7 W/mK, et des protections M.2. Elle ne lésine pas sur cet aspect, et c'est la moindre des choses à ce prix. Elle possède aussi 20+2 phases, mais à 105 A pièce au lieu de 50/60 A classiquement. Elle possède un large écran LCD à la manière des ASUS Zenith II Extreme, mais plus grand, qui affiche les données des composants.

Là où elle se démarque des autres, c'est sur son bundle. Point ici de carte PCIe pour coller 2 SSD M.2, ou des antennes stylées graves WiFi et blueTooth. Vous repartirez avec le watercooling maison CoreLiquid S360, et 2 x 16 Go de DDR5 Kingston Fury, dont on ne connait pas les fréquences, 4800 ou 5200 semblent tenir la corde. Pour la RAM, c'est dans un second temps que vous l'obtiendrez après enregistrement de la carte auprès de MSI. Au détail, le S360 se monnaye 300 €, tandis que la DDR5 est autour des 350/400. Comme tous les produits de ce genre, il est destiné à une niche, mais MSi pense que son bundle jouera en sa faveur, ce qui ne serait pas déconnant, ce n'est pas parce qu'on paye 2000 boules qu'on peut en claquer plus si on peut en économiser sur la plateforme.