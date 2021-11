Il y a quelques semaines, on apprenait, via Intel qui a reconnu les bruits de couloir, que les CPU Alder Lake pouvaient poser des soucis dans certains jeux. La faute au DRM incapable de distinguer les coeurs E et P comme appartenant à la même puce. GIGABYTE vient de sortir un utilitaire sous Windows qui désactive, via un clic de mulot, les coeurs E dont le DRM ne sait quoi faire, et qu'il identifie comme ceux d'un autre système : 2 systèmes différents qui cherchent à utiliser le même jeu au même moment = DRM qui bloque car ça sent l'embrouille. Il se nomme DRM Fix Tool, et vous le trouverez sur le support de votre carte mère Z690, catégorie Utilitaires, en version B21.1118. Sinon, vous avez le lien direct ici. Mais pour que ça fonctionne, il faut également flasher le BIOS.

Car ce BIOS a pour objectif d'ajouter le mode Legacy Game Compatibility Mode, celui qui permettra au logiciel de piloter à distance l'action ou l'inaction des coeurs E. Toutes les cartes Z690, DDR4 ou DDR5, ont dès à présent un BIOS nouveau. Certes, cette solution n'est pas idéale, mais elle est simple à mettre en place, à défaut d'être automatique selon les jeux. Car si vous vous souvenez, il y a plein de titres qui bloquent, et ce ne sont pas les mêmes que vous soyez sous Windows 10 ou Windows 11. Et surtout, il n'est pas impossible que cette liste s'allonge, en attendant que les développeurs patchent leurs propres jeux.