Vous avez une RTX 3060 ou 3080 Ti, et vous faites face à des écrans noirs au premier boot de votre PC. Et vous êtes connectés en plus en DisplayPort. C'est pas de bol, et c'est même poison comme souci. A priori, le caméléon a identifié la cause, et propose un firmware à télécharger, qui devrait résoudre ce problème de DisplayID, ce mécanisme qui certifie au DP certaines capacités.

Pour autant, avant de faire la manoeuvre, NVIDIA veut que vous fassiez quelques tests au préalable, afin de vous assurer que c'est bien ça votre "panne". Il demande que vous bootiez en HDMI ou DVI, si ça ne marche pas alors ce n'est pas ce souci à la base de votre agacement. Il demande de tester aussi un autre moniteur, pourquoi pas une TV en HDMI si vous n'en avez pas un second à portée de main. Il demande aussi que vous changiez dans le BIOS le mode de boot d'UEFI à Legacy, et qu'enfin vous utilisiez une carte graphique différente pour booter sur votre écran DP qui reste noir. Notez qu'un iGPU fait aussi l'affaire.

Sorti de ces tests, vous pouvez mettre à jour si vous avez identifié le couac. Ce dernier ne toucherait pas les autres références. Et vous pouvez appliquer le correctif, quelles que soient la marque et la référence de votre carte, tant qu'elles sont en 3060 et en 3080 Ti.