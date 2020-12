Tous les fabricants de cartes mères AMD ont commencé la campagne de mise à jour de leurs BIOS dédiés à la plateforme AM4 pour les mobales équipées de chipset X570 et B550, avec progressivement une évolution en cours pour les chipsets de la série 400. L'intérêt : fournir le support de la dernière technologie pour améliorer les performances des cartes graphiques rouge grâce au SAM, une version revisitée du re-size BAR, permettant un meilleur accès en mémoire des cartes graphiques avec les CPU Zen3 uniquement et les dernières cartes RDNA2. Bien entendu, la réponse du côté de chez Intel ne saurait tarder, mais en attendant Biostar se contentera d'une mise à jour dédiée qu'aux cartes AMD.

Par contre pas de jaloux chez le constructeur, puisque l'ensemble des chipsets compatibles avec la dernière monture Zen3 sont mises à jour afin d'accueillir la nouveauté. Des versions beta étaient disponibles déjà chez d'autres fabricants, avec une mise à jour progressive prévue pour ce début de mois de décembre sur les cartes X470 et B450. Le côté intéressant est que Biostar est connu pour la production de cartes mères pas très chères et montre donc qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir les meilleurs modèles pour profiter du gain de performance que fournit le SAM. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si une alternative bleue sera implémentée pour les autres cartes, sur quels chipsets et si NVIDIA va aussi s'y mettre pour ses GPU.