Attention, rien d'officiel, mais de la pertinence quand même. Disons que cela semble plausible sans être confirmé. AMD utiliserait de la DDR5 à l'horizon 2022. Ce qui semble acquis, c'est que la prochaine génération de processeurs Zen 3 qui devrait arriver en fin d'année sera encore en DDR4. On se doute également, vu les soucis qu'a rencontré AMD pour assurer la rétrocompatibilité des Zen 2 avec le socket AM4, que Zen 3 sera le dernier de sa génération en AM4, avant un éventuel AM5 ? Par contre il n'est pas stupide de penser que Zen 4, qui arriverait en 2021 ou 2022 , utilisera la DDR5 en même temps qu'il inaugurera un nouveau socket.

C'est en tout cas, en substance, le message donné par Mydrivers. Selon lui, ce sera le cas, et même pour celui des APU à base de Zen 3 et de RDNA. L'USB 4.0 également serait de la partie, bref tout ça sent la grosse mise à jour technique. Pour ce qui est de la DDR5, un document qui serait interne à AMD aurait fuité, et il est présenté les différences majeures entre DDR4 et DDR5. Cette dernière pédalerait de 3200 à 8400 Mbps, sur des barrettes embarquant des puces de 1, 2, 3, 4 et 8 Go, on vous laisse imaginer la taille des kits si les puces de 8Go deviennent monnaie courante. Au final, AMD semble continuer son développement, et suivrait son plan paisiblement, ce que ne peut dire son éternel concurrent actuel.