On trouve encore une belle affaire sur le Ryzen 5 3600, qui est proposé à 174,90 € par Rue du Commerce et Amazon. Le processeur, cadencé à 3.6 GHz de base et 4.2 GHz en boost, dispose de 6 coeurs (12T) pour un TDP de 65 W seulement. Version non X, vous ne profiterez pas des technologies XFR 2 et Precision Boost 2 sur ce modèle. Ceci dit, ce Ryzen 5 3600, livré avec un avec un ventirad Wraith Stealth, saura vous accompagner en jeu comme au boulot si vous le dédiez à une machine polyvalente. Associé à de la mémoire véloce, il sera encore plus à l'aise. L'offre des deux vendeurs inclut les frais de port (en relais pour RDC) et le pack Reprise de Rue du Commerce. L'upgrade ne peut pas attendre ? profitez de nos liens disponibles en bas de page !