GIGABYTE étoffe encore son catalogue Z390, et ce après avoir dégainé dernièrement la reine de sa gamme, la bien nommée Z390 AORUS XTREME ! Le département marketing de GIGABYTE ayant aussi retravaillé un peu l'organisation et les dénominations de la gamme en l'occasion du lancement du Z390, l'on se souviendra que la série Designare se trouve côté "Pro et créateurs" et se positionne en milieu de gamme au niveau des séries "mainstream" ULTRA, PRO (...) et ELITE; autrement dit, la Designare Z390 devrait se situer quelque part entre 200 et 300€ (ne prenons pas de risque), ce que GIGABYTE n'a malheureusement pas encore précisé.

On remarquera que la nouvelle venue s'écarte des tons de couleurs gris/blanc des Designare précédentes et se revêt d'un manteau noir beaucoup plus discret et finalement très classique. Une comparaison avec la Z370 Designare est impossible étant donné que celle-ci n'a jamais existé, mais par rapport à la Designare Z270X la déclinaison Z390 est plus imposante que jamais avec ses radiateurs massifs lisérés de RGB, sans toutefois tomber dans les excès d'une Designare EX X399.

Aspect design mis à part, la carte et son PCB cuivre double épaisseur a aussi été équipée d'un système de phases 12+1, se retrouvant ainsi théoriquement à niveau avec des modèles tels que la Z390 MASTER - équipée de 12 phases. Mais contrairement aux deux prises 8 pins présentes pour l'alimentation du CPU sur de nombreuses cartes Z390 haut de gamme chez GIGABYTE et ailleurs, la Designare ne propose "que" du 8 pins + 4 pins - cette dernière étant bien évidemment optionnelle.

Ensuite, 4 slots DDR4 compatibles ECC et avec de la RAM de 4266MHz et plus, soit assez d'espace pour 64Go de RAM (en attendant la compatibilité 128Go promise par Intel). Côté stockage, ce sera 6 SATA 3 et deux ports M.2 PCIe 3.0 x4, incluant aussi des radiateurs pour refroidir les ardeurs des SSD NVMe. En matière d'expansion, la Designare Z390 dispose de 3 ports PCIe 3.0 x16 renforcés en acier et deux PCIe 3.0 x1, en plus d'un petit socket M.2 1 Key A pour permettre le branchement d'un module Intel CNVi sans-fil. La carte s’appuiera - comment beaucoup - sur une puce Realtek ALC1220-VB pour sa partie audio.

Finalement, la connectique à l’arrière est (heureusement) plutôt bien touffue aussi : entrée DisplayPort, HDMI 1.4, USB 3.1 Gen2 Type-A, Thunderbolt 3 via USB Type-C, USB 3.1 Gen 1 et USB 2.0, 5 prises jack audio et un connecteur S/PDIF. On y retrouve aussi deux prises Ethernet Gigabit, ainsi que les points de fixations des antennes pour le combo WiFi 802.11ac Wave 2 et Bluetooth 5. Comme dirait George : "wouat ailse" ?