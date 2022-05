Depuis la GTC 2022 où NVIDIA a présenté son nouveau GPU pour data-centers, nous n'avons eu aucune nouvelle du H100 peu importe sa forme. Son monstre, car c'en est un, de la génération Hopper, a enfin eu l'autorisation de sortir de sa résidence, et donc d'organiser un shooting photo.

Il a fallu un grand angle car le type est large. Le GPU du H100 est le GH100. Il mesure, pour rappel 814 mm², gravé en 4 nm, et entouré de 6 modules de HBM3. Il y a dedans 16896 cuda cores maximum, 50 Mo de L2, ce qui est bien plus que les 40 Mo du GA100, les 6 Mo du V100 ou les 4 Mo du P100. Le bus mémoire est de 5120-bit, et sa conso maxi est de 700 W. Vous avez toutes les données sur ce billet.

Les fesses du H100

Le module présenté est SXM5, donc une carte enfichable et capable d'être appariée plusieurs fois pour augmenter la puissance de calcul. On y voit bien le GH100 trôner au milieu de 6 stacks de HBM3. Toutefois, vu que la carte a 80 Go de mémoire, il y a un souci mathématique ! En fait il y a 2 stacks qui ne sont rien, sauf à servir de stabilisateurs et protéger l'intégrité de l'ensemble lorsqu'il faudra mettre dessus un refroidisseur. Ce bonhomme a là plus de 30000 $ dans ses mains, gare au croche-patte assassin !

Et ses boobs !