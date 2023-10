Des chambres à vapeurs qui s'oxydent sur des RTX Founders Edition

Plutôt encensées par la presse comme par les utilisateurs, il semblerait que les FE ne soient pas à l'abri, elles non plus, de soucis de conception. C'est en tout cas que révèle une rapide étude menée par les sud coréens de chez Quasarzone au démontage de RTX 3080 FE / A6000 de NVIDIA, figurant toujours en tête des meilleurs GPU disponibles sur le marché et ce depuis 3 ans pour la première, après l'apparition d'oxydations... et de fuites consécutives via la formation de fissures sur le pan de la chambre à vapeur en contact avec le GPU. Post démontage, ils ont pu constater des réactions chimiques pour le moins indésirables dans la chambre à vapeur, comme si le liquide de refroidissement était exempt d'impuretés, conduisant au travail du cuivre et à la fissuration du dissipateur, rien que ça. Si ces histoires de fissures vous interpellent, c'est peut-être qu'elles vous rappellent d'autres fissures sur des PCB de GPU en provenance de chez Gigabyte en juin dernier.

Pour rappel, le principe d'une chambre à vapeur repose sur un cycle continu d'évaporation + absorption de chaleur à un point A vers une recondensation + libération des calories vers un point B, plus froid. Un liquide qui n'est évidemment pas censé réagir avec le cuivre, comme vous pourriez le voir sur une installation de réseau cuivré en plomberie avec le fameux vert-de-gris qui se forme en cas de fuite du circuit.

Vu de plus près, après nettoyage. © Quasarzone

Vu d'encore plus près : un bout de cuivre, malmené, décrit comme étant extrait de la face intérieure de la chambre à vapeur et présentant des traces d'oxydation.

Le souci a été découvert après des « investigations » sur des GPU présentant des comportements thermiques inhabituels, et ils ont été repérés de la même manière sur une carte RTX A6000 destinées aux workstations, embarquant également les 628mm² de bonheur d'un GA102. La découverte est plutôt surprenante puisque le cuivre aurait suffisamment travaillé pour laisser paraitre un trou sur la base du dissipateur.

De mémoire de Comptoir, c'est du jamais vu et il est peu probable qu'il faille s'en inquiéter plus que ça : cela reste pour le moment deux cas isolés et relevés, quand objectivement la qualité de fabrication de ces dissipateurs ne laisse pas beaucoup de place au doute, d'autant que les conditions d'apparition des oxydations ne sont pas des plus claires et qu'on ne sait pas exactement comment ces cartes ont été traitées. Ni leurs usages respectifs, et pas plus que des solutions / ponts thermiques qui leur ont été appliquées. Cela dit, le dossier surgissant après une certaine durée de vie, que l'on peut considérer comme assez longue, pourrait révéler un défaut de conception, sinon d'une série en particulier. À garder dans un coin de la tête, donc, au cas où.