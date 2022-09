Si les regards sont tournés vers Lovelace et la RTX 4090, c'est oublier qu'AMD prépare sa riposte avec la RX 7900 XT. Les deux géants ont adopté une philosophie différente, NVIDIA conservant un die monolithique quand AMD bascule sur du multichip, ce qu'il a réussi à faire avec ses processeurs avec succès. La carte vedette d'AMD aura fatalement un PCB, et c'est Igor le vénérable du hardware qui l'a publié.

On voit le gros NAVI 31 et ses 7 chiplets, a.k.a le Graphics Die et les 6 Memory Dies, la taille estimée de l'ensemble est de 533 mm². Autour, sont disposés 3 groupes de 4 puces mémoire, ce ne peut être que de la GDDR6, elle devrait être à 18 Gbps sur bus 384-bit. En haut, on observe la présence de 3 prises molex PCIe 8 pins, ce qui apportera 450 W de patate en sus des 75 W du port PCIe. Enfin, le PCB dépasse en hauteur l'équerre arrière. Ca sent, là aussi, les cartes à 4 slots.

On notera que ces 12 puces mémoire vont offrir 24 Go de VRAM à la RX 7900 XT, ce que confirme Igor, ce qui montre une cohérence entre la quantité de mémoire, le bus et le segment visé. Pour rappel, AMD va coller 96 Mo de cache L3 Infinity Cache, NVIDIA devrait mettre un gros cache L2 à la place, soit une philosophie commune mais une réalisation différente. La partie de gifles va bientôt commencer !

Le teasing d'AMD fin août