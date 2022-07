Le planning qui semblait se dessiner était le suivant : RTX 4090 en octobre, RTX 4080 en novembre, RTX 4070 en décembre, RTX 4060 en janvier, RTX 4050 après tout ça. Mais voilà qu'une rumeur lancée par MLID envoie ce plan aux poubelles, sans qu'aucun d'eux ne soit bien sûr officiel. Alors pourquoi ? D'abord parce que selon les revendeurs, ils assistent à une grosse baisse des ventes et de la demande. Et la faute viendrait surtout des mineurs qui revendent leurs GPU à des prix défiant toute concurrence, surtout celle venant du neuf. Le marché de l'occasion serait donc le nouvel eldorado des gens en recherche de GPU pas chers, mais performants, même s'ils ont miné des mois durant non stop. Après tout, il y a la garantie cessible, et il sera compliqué pour les marques de différencier un GPU ayant miné de celui qui ne l'a pas fait.

Afin de retrouver une forte demande, et donc d'être sûr de vendre ses cartes neuves, NVIDIA préfèrerait attendre que les choses se tassent. Il y a un point cependant qui pourrait contredire cette hypothèse, ce point se nomme RDNA 3. Si AMD déploie ses Ryzen 7000 en septembre, alors il pourra dès le mois d'après déployer sa nouvelle génération graphique, et nous ne voyons pas NVIDIA laisser deux ou trois mois le champ libre à son concurrent, les deux sont comme des frères et des soeurs, ils s'aiment autant qu'ils se détestent, et l'un ne fera rien sans que l'autre lui emboîte le pas. Au final, on n'est pas plus avancé, car si effectivement le marché sature de RTX 30 usagées, ça ne signifie pas que l'attente se prolongera !