Il y a quelques années, nous avions étudié les performances du Core i5-8400 qui ne disposait que de 6 coeurs, contre un quadcore avec Hyperthreading, portant le total à 8 threads. Aujourd'hui, les jeux savent tirer plus ou moins parti de 6 ou 8 coeurs, soit 12 ou 16 threads. Comme nous le rappelons de temps en temps, il y a toujours un ou deux coeurs qui ne basculent jamais vraiment sur la tâche gaming, affairés à prendre en charge Windows et toutes les requêtes en sous-marin qu'il y a en permanence. Pour du jeu, la question peut se poser entre un hexacore et un octocore.

Techspot a fait les benchs, en prenant un Ryzen 5 5600 et un Ryzen 7 5700X. Les deux puces arborent 12 et 16 threads, et des fréquences différentes, respectivement de 4.4 et 4.6 GHz sur un ou deux coeurs. Elles ont été comparées directement. Il y a deux approches sur ce genre de test : soit on met les CPU à la même fréquence, et étant donné qu'ils ont le même cache, les différences de perfs ne sont dues qu'à la différence de fréquence, soit on laisse les CPU faire leur office tels qu'ils ont été prévus, ceci afin de correspondre à un usage courant comme l'observeraient des clients particuliers. C'est cette seconde option qui a été retenue.

Ensuite, nos confrères ont pris 24 jeux, en FHD et QHD, avec à tour de rôle une RX 6600XT et une 6950XT. Les résultats sont disparates, et surtout plus ou moins élevés en fonction des moteurs 3D et du GPU. En moyenne, c'est très faible, par contre sur le 1% Low, c'est mieux avec 8 coeurs, Vanguard et Far Cry 6 y sont particulièrement sensibles. En deux mots, ne changez pas votre 5600 ou 5600X, si vous le décidez, faites-le pour un 5800X3D ou un 5900X/5950X.