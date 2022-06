The Quarry, c'est le dernier jeu de Supermassive Games, à qui on doit les récents The Dark Pictures Anthology ou encore les Until Dawn. Et dans le genre immersion avec un jeu d'enquête limite film interactif, un jeu narratif d'horreur, The Quarry fait mouche avec un casting béton que nous vous laisserons découvrir pour ne pas trop vous spoiler, et tout ça animé par l'Unreal Engine 4. L'histoire reprend les classiques du film d'horreur, une bande de jeunes qui passe ses vacances au camp de vacances Hackett's Quarry, et évidemment rien ne va se passer comme prévu, donnant lieu à un nombre incalculable de fins en fonction de vos décisions dans le jeu, et donc de qui vous arriverez à sauver la peau.

GameGPU a fait le test, classique dans son déroulement. Pas de DLSS ni de RT, pour ce dernier, le jeu étant DX11, ça va être compliqué ! En FHD, la RX 6900 XT prend le dessus sur tout le panel, suivie de peu par la RTX 3080 Ti, la RX 6800 XT en faisant de même avec la RTX 3080. En bas, déjà les GTX 1070 et RX Vega 56 tirent un peu la langue avec une moyenne de 40 ips.

En QHD, le nombre de cartes naviguant autour des 40 ips est énorme, et si on considère que 50 ips sont un minimum pour jouer confortablement, sachez que la RX 6700 XT et la RTX 3060 Ti sont les premières qui le permettent, renvoyant Turing RTX 2080 et inférieur au cachot, ou Vega et RDNA 1.

En UHD, la RTX 3070 Ti offre 40 ips, tout ce qu'il y a au-dessus (RDNA 2 à partir de la RX 6800) affiche des moyennes faiblardes, 53 et 54 respectivement pour les RTX 3080 Ti et RX 6900 XT. C'est d'ailleurs un des rares jeux UE4 qui laissent les Radeon devant (même si l'écart est anecdotique) en UHD. Heureusement ce n'est pas un jeu d'action, la vitesse n'est pas de rigueur, sachez juste que si vous y jouez, il faudra, selon votre GPU, consentir à quelques compromis visuels pour gagner en fluidité.