C'est Jon Peddie que le dit ! Enfin pas exactement de cette manière-là, mais c'est ce que son dernier relevé du marché du GPU nous raconte. Selon lui, le marché en question a subi un changement massif en valeur et en volume sur une période d'un an. En effet, alors que les livraisons de GPU ont significativement augmenté, avec un gain annuel massif de 32,2 % cumulativement pour AMD et NVIDIA, la valeur du segment Add-in-Board (celui de la carte graphique dédiée, quoi) a perdu 4 milliards de sa valeur, en passant de 12,4 milliards à 8,6 milliards, et tout cela à cause des prix moins élevés des GPU cette année ! En effet, le début de 2022 a marqué la première baisse des prix moyens de vente chez les constructeurs depuis 8 trimestres, alors que le marché semble récupérer bien rapidement de cette horrible phase méga-inflationniste de 2020/2021...

Tout cela est une bonne nouvelle, puisque cela veut dire que cette tendance à la baisse devrait logiquement se poursuivre, au moins jusqu'à ce que chaque GPU s'aligne enfin avec son tarif conseillé respectif, ce qui implique donc aussi qu'il y aura plus de cartes dans les magasins. Malgré cette correction, JPR anticipe un avenir prometteur pour le GPU, en estimant que la valeur totale du marché passera de 46 milliards aujourd'hui à 57 milliards en 2025, et ce serait en partie grâce à l'arrivée d'Intel. Faut-il aussi y voir un signe que les prochaines générations de GPU seront disponibles à leurs prix conseillés et ne souffriront pas des mêmes problèmes d'approvisionnement (sous réserve d'une catastrophe naturelle, géopolitique ou d'une nouvelle explosion du minage) ? C'est évidemment trop tôt pour le dire, mais il y aurait tout de même de bonnes raisons d'espérer ! M'enfin, au fond ça ressemble tout de même beaucoup à 2017/2018, et les MSRP des RTX 20 ayant suivies cette période déjà difficile furent loin d'être tendres...

Accessoirement, sachez qu'AMD a aussi repris du poil de la bête lors du premier trimestre de 2022, en s'étant octroyé 24 % des parts du marché, avec NVIDIA à 75 %, contre 20 % et 80 % respectivement il y a un an. Ça ne parait pas énorme, mais on se doute qu'AMD a dû s'en réjouir ! (Source : JPR, via Tom's)