Fin 2020, on découvrait les performances des cartes RDNA 2. Il faut dire que la surprise était totale, car on n'attendait pas un doublement des perfs en rastérisation, au point de venir marcher sur NVIDIA et ses cartes Ampere du moins en FHD et un peu en QHD. Puis la situation, tout le monde la connait, pénurie, prix de malades, des cartes annoncées par les constructeurs dont on ne voyait jamais la couleur, et enfin achat de ce que l'on pouvait sans avoir réellement le choix, sauf attendre une absolution qui ne venait jamais. Et que dire de ceux qui voulaient une carte low profile de nouvelle génération ?

Leurs prières ont été entendues, et ils ont appris la patience ! Sapphire a répondu à leurs attentes en lançant la RX 6400 Pulse. Puisqu'AMD a finalement décidé de ne pas réserver ce GPU qu'aux seuls OEM, il est donc possible d'acquérir cette carte qui vaut plus par son côté low profile (avec équerre normale fournie pour recycler la carte au cas où) que par la patate de son GPU. Si RDNA 2 déploie son potentiel sur les NAVI 2x les plus violents, il encaisse proportionnellement aux verts moins bien la castration qui lui est infligée. Pour autant, vous disposerez de 768 Stream Processors avec 12 Ray Accelerators dont on se demande ce qu'ils viennent faire sur une carte qui déjà va pédaler en rastérisation en FHD, de 4 gigots de GDDR6, la carte est donnée comme capable de décoder du H264 et H265. Vu le choix, c'est la seule qui conviendra à ce format, pour de vieux PC desktop horizontaux par exemple, et ayant un bloc d'alimentation pas virulent, car la carte se contentera des 75 W fournis par le bus PCIe, elle qui engloutit peu de watts avec 53. Pas de prix par contre ! (Source)