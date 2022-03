Voilà une histoire dont XFX se serait bien passé. Lors d'un contrôle de routine par les douanes chinoises, il fut découvert un gros paquet de cartes graphiques dont le libellé sur les scellés ne correspondait pas du tout aux modèles constituant le lot. Le problème, c'est qu'en minimisant le contenu et donc la puissance des cartes, XFX a économisé l'équivalent de 3.1 millions de dollars de taxes d'importation à payer aux chinois. Quand on déclare de la RX 6500 XT et qu'on y met des RX 6900 XT à la place, ça a tendance à mettre les autorités en colère. Du coup, ce sont quand même 5816 cartes qui ont été saisies, et qui ne reprendront le cours de leur vie commerciale que quand la firme aura régularisé la situation.

Il est amusant de noter que par parallèle, l'inverse n'est pas vrai, quand certains sites vendent des RTX Ampere ou des RDNA soit disant qui ont miné, les autorités ne sont pas énervées que les "clients" en bout de chaine reçoivent des faux foulards Hermès. Petite parenthèse "hypocrisie" refermée, XFX en a pris pour son grade, puisque le site chinois a été fermé dans la foulée, ainsi que tout lien commercial dont Alibaba. Il y a très probablement de la politique là-dedans, puisque XFX appartient à Pine Technology Holdings situé à Hong-kong, dont les quartiers principaux sont situés en Californie. Un beau mescladou à 3 millions, quand même !