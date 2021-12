Est-ce qu'une planche de GPU est de nature à rassurer sur les capacités d'Intel à proposer ses cartes en volume ? Pas vraiment en fait. Arc Alchemist, c'est la première génération de GPU du géant bleu, et à partir de deux puces connues et ayant leur architecture, Intel devrait fabriquer pas mal de références, en procédant à des recyclages de puces partiellement défectueuses.

Selon Moore's Law is Dead, le top serait le DG2 SOC1 avec ses 512 Ensembles d'unités. À partir de là, il y aurait une carte qui aurait donc ces 512 EU, avec de la GDDR6 à 14, 16 ou 18 Gbps, et 16 Gio de VRAM sur bus 256-bit, notre confrère parle qu'une carte avec 32 Go serait à l'étude pour le segment Workstation. Le TDP en charge serait de 225 W pour la version desktop, 120/150 W pour la version mobile.

Puis viendrait une carte avec 384 EU, et 12 Gio de GDDR6 à 14 ou 16 Gbps sur bus 192-bit, le TDP passerait à 150/200 W sur desktop, 80/120 W sur laptop. Enfin, il y aurait une carte, toujours basée sur ce DG2 SOC1, qui aurait 256 EU, et 8 gigiots de VRAM sur bus 128-bit, le TDP tomberait à 60/80 W, et serait prévue pour portables. La production de ce GPU débuterait mi-février.

Le second GPU, qui était aussi connu, serait le DG2 SOC2. Celui-ci aurait 128 EU, et il y aurait 3 cartes déclinées. La première utiliserait la version complète, avec 128 EU, et 6 Go de GDDR6 à 14/16 Gbps, sur bus 96-bit, elle serait destinée au monde desktop avec un TDP inférieur à 75 W, donc ne nécessitant pas de connecteur d'alimentation supplémentaire. La seconde, c'est version laptop, elle serait identique, sauf qu'il y aurait 4 Gio de GDDR6 à 14/16 Gbps sur bus 64-bit, le tout pour un TDP compris entre 35 et 50 W. Enfin, une dernière version, encore pour la mobilité, aurait 96 EU, et 4 Gio de GDDR6 à 14/16 Gbps sur bus 64-bit, le TDP est donné pour 35 W.

Tous ces GPU seraient en PCIe 4.0, et ça ferait au final 6 cartes partagées entre desktop et mobile, ce n'est pas énorme, mais ça devrait bien couvrir le marché, étant donné qu'Intel viserait la RTX 3070 en haut de gamme avec sa carte à 512 EU, ça lui laisse une gamme moins large à occuper. Avec sa carte à 384 EU, ce serait les RTX 3060/Ti qui seraient visées, et le GA107 avec sa carte à 128 EU.

Est-ce toute la production ?