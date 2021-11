On en entend parler depuis des mois, c'est la RX 6900 XT sous flotte. Elle était, selon les rumeurs ou plans de l'époque destinée au marché de l'OEM, mais elle vient d'être listée chez un revendeur allemand, qui l'a en stock, et qui n'est autre que Mindfactory. Il y a quelques jours, un revendeur indien avait fait la même chose, tout ça donne du crédit au fait que ce n'est pas forcément un acte isolé, puisque la carte est annoncée en tant que bulk. À moins que la vente soit liée à quelque autre matériel, il est possible d'acquérir ce modèle, dont le stock est donné comme étant supérieur à 5 pièces. Mais à quoi sert le bulk dans ce cas si elle est vendue au détail ?

Pour rappel, le GPU et la VRAM sont reliés à un radiateur de 120 mmn ce qui semble bien peu en regard du TGP de 300 W de la carte. La carlingue, dénuée de ventilateur comme on en voit souvent avec ce type de refroidisseur, arbore bien le look initié avec RDNA et les cartes de référence. Autant le watercooling comme on l'a découvert hier avec Alphacool peut libérer la puissance du GPU, autant sur un 120 mm, Coluche dirait "j'me doute". Le prix est pas atroce pour autant, 1749 €, c'est pas mal compte tenu du contexte.