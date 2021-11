Le DLSS 2.3 améliore-t-il le jeu le plus ghosté ?

Le DLSS a une histoire complexe avec la série de jeu F1. F1 2019 avait bénéficié du DLSS un court instant, avant d'être retiré par Codemasters. F1 2020 l'année suivante le possédait, mais souffrait d'un gros ghosting à l'arrière des véhicules par exemple en vue externe, ou sur la petite antenne sur le capot en vue interne. Mais rien ne fut fait. F1 2021 est arrivé, et le mal qui touchait ses ainés a perduré, toujours le même fantôme aux mêmes endroits. Il faut avouer que ce jeu où le mouvement est permanent est un défi pour les vecteurs de mouvement du DLSS 2, et cela n'a jamais été résolu.

En installant le jeu, le DLSS en cours est le 2.2.9.0, donc une version antérieure à la 2.3 qui justement est censée offrir de nouvelles capacités anti-fantômes. Chez TPU, le DLSS 2.3.4 daté du 10 novembre est disponible, et nous l'avons mis à la place du DLSS d'origine. Nous avons donc fait une vidéo du jeu, avant et après DLSS 2.3. Le résultat, pas tout à fait parfait, est quand même indiscutablement positif, puisque 95 % des rémanences ont disparu, et c'est très bien ainsi. Oui, le caméléon semble donc avoir trouvé les clés de la solution, ce qui est de bon augure pour la suite de la technologie.