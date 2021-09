Diablo II Resurrected est arrivé il y a quelques jours. C'est le remaster du jeu originel, mais en version 2021, c'est à dire visuellement améliorée. Étant donné que l'épisode originel était sorti en l'an 2000, inutile de dire que le changement sera visible et apprécié. Pour attendre Diablo IV qui a disparu des radars, c'est parfait dans le style hack and slash. C'est aussi l'occasion de découvrir, pour les plus jeunes, un épisode iconique de la saga, animé par un moteur maison qui fait le job, heureusement vu que ce n'est pas le genre le plus gourmand, même si les développeurs peuvent l'enrichir de milliers de petits détails agréables à l'oeil.

Gamegpu a fait le test. En haut de liste et en FHD, on retrouve une armada de RTX 30, les 3080/Ti et 3070 Ti dominent les autres, incluant les Radeon RX 6000. Mais entre 200 et 269 ips, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement détonnant à l'écran. Le plus impressionnant, c'est en bas de liste qu'on le remarque : la GTX 1060 et la RX 590 à plus de 65 ips, 90 ips pour la GTX 1070 et RX Vega 56, pour sûr, le jeu a de la marge y compris sur des GPU non testés et plus bas en gamme que ceux cités. C'est ça l'info importante !

En passant en 1440p, ça chute plus, les moyennes sont plus basses, fatalement, les RX 6900 XT et 6800 XT éjectent la RTX 3070 Ti du podium. En bas, les deux cadettes résistent très bien ent affichent 444 et 50 ips respectivement pour la GTX 1060 et la RX 590. Les détails sont poussés à fond, ce qui montre une bonne optimisation, et on assiste à de beaux chiffres exhibés, en 1440p, qui n'est pas le domaine de prédilection des petits Pascal et Polaris.

En UHD, le classement ne bouge pas en haut, par contre il y a une flopée de GPU qui ont du mal à afficher 40 ips, ce qui est suffisant pour ce type de jeu. Ça va de 23 à 40 ips, et cela concerne les GTX 1060, 1660 SUPER, 1070, 1080, RTX 2060 et Radeon RX 590, RX Vega 56, RX 5600 XT. Pour elles, c'est plus compliqué, mais possible. Au final, foncez si le style vous convient, il y en aura pour tous les GPU, plus de panique que de peur !