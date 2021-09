Il y a les gens qui sachent, et ceux qui croivent sachoir ! Greymon55, lui, il sache des choses que nous ne sachons pas, au sujet de Lovelace, la prochaine génération verte qui devrait arriver fin d'année prochaine, ou début de la suivante. Selon lui, AD102 est le nom de code, acronyme de Ada Lovelace. Le GPU serait gravé en 5 nm, aurait de la GDDR6X sur un bus de 384-bit. Selon le même zoizo, la fréquence en charge serait autour des 2.2 GHz, ce qui ne serait pas déconnant puisque les cartes Ampere sont autour des 1.9, 2 GHz. Pour compléter ce tableau, Kopite7Kimi avait lancé le nombre de 18432 cuda cores FP32 pour 80 TFLOPS de puissance de calcul. Les autres GPU seraient AD103, 104 et 106. Pour rappel, le GA103 était aussi de la liste avant de se rendre compte qu'il n'existait pas, au contraire des GAx03 anti Nicky. Quand on vous dit que certains sachent plus que d'autres !

Au-delà de la plaisanterie, on s'attend à une reprise des verts, bien secoués par un RDNA 2 probablement pas là où ils l'attendaient, et des arbitrages imposés par le 8 nm de Samsung pas au niveau du 7 nm de TSMC. Le caméléon a fait le choix de la performance au détriment de la consommation, il aurait tout aussi bien pu choisir moins de patate et moins de conso, mais ça aurait laissé le leadership aux rouges. À cette interrogation de savoir comment sera Lovelace se greffe le souci de la disponibilité et des prix. Il devrait rester compliqué à gérer, à moins d'un miracle on ne voit pas comment les géants solutionneraient un souci qui leur a apporté un max de blé, et les fait prospérer comme jamais dans leur passé. Mais peut-être qu'eux, ils sachent !