3DFX persiste, et signe, et dévoile même son futur proche !

Nous sommes le 5 août, et 3DFX a enrichi son Twitter de ses plans. Bien que de gros doutes subsistent quant à la véracité de ce compte, la firme clame haut et fort qu'elle aurait acheté le nom 3DFX à NVIDIA, pas ses brevets hérités du passé. Pourtant, il y a encore des incohérences dans les slides, mais par principe, nous allons les montrer, chacun en fera ce qu'il juge bon d'en faire, gardons-les dans un coin du bulbe, ne sait-on jamais. Pour rappel, ce serait un fonds d'investissement nommé Jansen Groups, le lien avec le boss de NVIDIA est immédiat, mais non prouvé. D'autre part, le silence des verts est intrigant compte tenu de l'ampleur que prend cette affaire.

3DFX prévoirait une activité partagée, 45 % pour les TV et smartphones, 45 % pour le "hardware" et les systèmes sonores, et 10 % pour les cartes graphiques. Que mettre dans chaque catégorie ? Et qui fournirait 3DFX, qui ne semble être que du branding eu égard à la diversité des activités envisagées, et des capitaux nécessaires pour mener de front chacune d'elle.

Voilà ensuite les premiers noms des projets qui seraient à l'étude, ou en développement, vu que la boite affirme bosser dessus en vue du CES 2022, vous aurez noté la faute de typo sur le slide de CES en CEC. Est-ce important ? Peut-être, peut-être pas.

Le nom de Voodoo revient, ce qui irait dans le sens des activités de la nouvelle entité, on signalera aussi le fait qu'il y ait marqué PCI et pas PCIe, ce sont des fautes grossières pour des présentations de ce type, incluant le CEC. Par contre, quoi mettre derrière le terme de Voodoo 6 ? Il semble évident que c'est du renommage, vu l'expertise demandée pour mettre au point un GPU, il serait amusant de voir une marque 3DFX distribuer des GPU NVIDIA, ce qui serait logique si ce dernier a accepté de vendre le nom de la marque. Laquelle fabriquerait ces cartes ? Serait-ce le prochain nom des cartes Founders Edition ? Ce sont des pistes.

On peut également voir des noms pour d'autres matériels, là encore se pose la question du branding, chez qui est allé piocher la marque pour customiser ses productions ? À terme, les prévisions du marché pour Q4 2021/Q1 2022, faites par l'entreprise, sont de plus de 900k clients, plus de 300 employés et plus de 600 projets en cours. Étranges prévisions, puisqu'à ces dates, rien ne sera vendu, car 3DFX se réserve pour le CES 2022...

Toutefois, Google renvoie un tout autre rayon d'activité pour Jansen Products, des Belges spécialisés dans le "placo". Ca reste loin de San Francisco, lieu de résidence de ce fonds selon... lui-même. Il y a fort à craindre que nous ne voyions rien venir au "CEC 2022". À moins d'une homonymie, comme il en existe, citons Corsair le voyagiste et Corsair la marque IT ?