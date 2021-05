La semaine dernière, Galax avait montré deux cartes d'une nouvelle gamme, les General LHR. Ce LHR prend tout son sens puisque c'est l'acronyme de Lower Hash Rate, soit une nouvelle génération de cartes limitant à 50% en gros les capacités de minage d'Ethereum. Si on considère le minage comme une source demandeuse majeure, et de rafle massive et systématique via des scripts et autres trucs du genre, on comprend pourquoi il n'en reste plus beaucoup chez les revendeurs. En même temps, vu les étalages vides de 3 générations de GPU rouges ou verts, il n'est pas dit que les LHR changent quoi que ce soit.

Le début de semaine nous montrait que les RTX 3070 et 3080 étaient les premiers modèles annoncés, c'est tout naturellement qu'ils sont suivis des RTX 3060 Ti et 3060. Et comme leurs grandes frangines, ces nouvelles cartes sont animées par un GPU dont le nom de code se termine par 02. Ainsi la RTX 3060 Ti récupère un GA104-202 contre GA104-302 à la RTX 3070, tandis que la RTX 3060 bascule sur un GA106-302. Comme prévu, le reste des spécifications est identique aux cartes lancées jusque-là, que ce soit en termes de cuda cores FP32, de quantité de mémoire ou de bande passante/largeur de bus.

Encore une fois, la grosse interrogation reste le prix, et si la branche européenne de Galax, alias KFA², sera en mesure de faire de même. (Source)