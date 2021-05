Il y a plusieurs semaines de ça, on apprenait que le caméléon allait sortir une RTX 3060 v2, ayant un GPU GAx02 qui bloquerait en hardware le minage de l'Ethereum. Là-dessus, l'arrivée future des RTX 3070 Ti et 3080 Ti relançait la machine à spéculation : en effet ces deux cartes seraient aussi pourvues d'un tel GPU GAx02, mais il se murmurait que toute la gamme Ampere y basculerait.

Galax lance deux produits Ampere, une RTX 3070 et une 3080, appartenant à une nouvelle gamme nommée General LHR, acronyme de Lower Hash Rate. Les fiches techniques sont sans équivoque, elles sont identiques aux cartes non LHR, à savoir respectivement 8704 et 5888 cuda cores FP32 pour la RTX 3080 et 3070, sans oublier les 10 et 8 gigots de GDDR6X et GDDR6.

Par contre nous avons donc la confirmation que ce sont bien les GA102-202 et GA104-302 qui équipent ces cartes, elles seront mollassonnes de l'Ethereum, mais pas du reste. D'ailleurs, Galax, dont la filiale européenne est connue sous le nom de KFA², estime à 25 et 43 MH/s le hashrate de la cryptomonnaie avec ses RTX 3070 et 3080 LHR, soit globalement une baisse de 50% par rapport aux valeurs que les mineurs connaissent et qui leur procurent une joie indescriptible ! Si Galax s'y est mis, il y a fort à parier que d'autres suivront, mais il faudra surtout voir l'efficacité de la mesure sur la disponibilité et les prix, si ça ne revient pas à la normale, alors l'intérêt sera aussi désuet pour les joueurs. (Source)

"FG" pour "For Gaming" ?