Alors que Navi 21 et 22 voguent paisiblement sur les eaux tourmentées de la demande folle et du stock inexistant, Navi 23 et 24 se profilent. Nous avions déjà entendu parler des RX 6600 et 6600 XT via l'EEC cette semaine, ce sont elles qui embarqueraient Navi 23, alias Dimgrey Cavefish. Des sources chez Chiphell auraient passé ces deux références au révélateur GPU-Z. La plus petite des deux aurait 1792 SP, 8 gigots de GDDR6 sur bus 128-bit. La plus grosse du coup aurait 2048 SP, mais aussi 8 Go de GDDR6 sur bus 128-bit. Dans tous les cas, on ne voit pas AMD abandonner son Infinity Cache, qui ferait sans doute des miracles sur ces gammes-là, surtout sur un bus aussi étroit, mais c'est avant tout une question d'équilibre pour les définitions de prédilections, très certainement 1080p, et un peu de 1440p. Les estimations parlent de 64 Mo.

Sachez que Navi 24, connu sous le nom de code Goby Beige, aurait été détecté, pour sa part, dans les pilotes Linux. Ce GPU devrait être intégré dans les RX inférieures à la 6600, donc 6500 ou 6400 par exemple. Il possèderait jusqu'à 1024 SP, et 4 Go de GDDR6 sur un bus qui pourrait être de 64-bit, avec un Infinity Cache de 16 Mo. Ces dernières informations sont peu rassurantes, mais le cache compensant l'étroitesse du bus, ça peut passer. Ce ne sont que des infos officieuses, mais à garder dans un coin de la tête quand même.