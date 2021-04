Présent depuis quelques années maintenant sur le marché des OEM pour les GPU AMD, ASRock proposait principalement des cartes équilibrées ou au design travaillé avec ses cartes Taichi. Néanmoins, le fabricant n'a jamais été sur l'abus de caractéristiques techniques ou sur la recherche du meilleur overclocking, là où certains de ses concurrents plus expérimentés vendent des modèles surpuissants qui font pleurer vos portefeuilles. C'est donc pour s'affirmer sur ce segment qu'ASRock a décidé de sortir une nouvelle gamme de cartes graphiques, en commençant par le plus gros Navi de seconde génération, en sortant la RX 6900 XT OC Formula.

Autant vous prévenir d'avance, nous ne sommes pas dans la demi-mesure ici, afin d'exploiter le maximum du GPU rouge haut de gamme. Le fabricant annonce une fréquence de boost maximale de 2475 MHz, contre 2250 MHz sur le modèle de référence, soit 10 % de fréquence en plus, ce qui risque de faire grimper le compteur au niveau des Watts. Il y aura donc 3 ports 8 pins pour l'alimentation, ce qui annonce un modèle probablement débridé, ainsi qu'un radiateur massif équipé de 7 caloducs, le tout chevauché par 3 ventilateurs qui semblent hérités de la gamme Phantom Gaming. Niveau électronique, là aussi nous avons le droit au top du top : 21 phases - à voir si ce sont des vraies ou non -, bobines pouvant tenir jusqu'à 90 A, condensateurs Nichicon haut de gamme et double BIOS. Bon, il ne reste plus qu'à voir le prix de cette beauté, mais pour rappel, la vente d'organes vous appartenant ou non est interdite en France.