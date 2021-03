La RX 6700 XT, à base de NAVI 22, vient de tout juste débuter sa carrière commerciale. Avant elle, NAVI 21, embarqué sous diverses formes dans les RX 6800/6800 XT/6900 XT, avait sonné le retour inattendu des rouges dans la course au gaming, et plus particulièrement la rastérisation. Mais pour ceux qui voudraient quelque chose de moins huppé, ou plus spécifiquement adapté au jeu en Full HD, alors il faudra lorgner vers NAVI 23. Évidemment, la question de la dispo ne se pose désormais plus du tout, on sait qu'il y en aura peu, et pas assez pour tout le monde, et que l'approvisionnement sera aussi lent qu'Usain Bolt amputé des 2 jambes.

Mais NAVI 23 aura un public, comme la RTX 3060 peut avoir le sien, puisque ce devrait être ce segment qui sera visé. Si vous vous souvenez de notre article, la RX 6700 XT se positionne entre les RTX 3060 Ti et 3070, NAVI 23 devrait par conséquent viser le même créneau que la RTX 3060. Mais qu'y aura-t-il dedans ? Eh bien selon ex KittyCorgi néo Yuko Yoshida, la carte devrait arriver en avril, avec 32 Compute Units pour un total de 2048 SP, avec 64 Mo d'Infinity Cache, et 8 gigots de GDDR6 16 Gbps sur bus 128-bit.

La surface serait de 236mm², soit peu ou prou NAVI 10 et ses 251 mm², embarqués dans la RX 5700 XT. Si la vérité se cache dans ces lignes, alors nous devrions en apprendre plus prochainement.