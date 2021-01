La firme à la pomme l’avait annoncé cet été puis concrétisé en novembre dernier : c’en est fini d’Intel et du x86 pour leurs machines : le futur se fera sous le jeu d’instruction ARM, et qu’importe qu’il faille recompiler et adapter l’écosystème existant. Bien que la tâche soit fastidieuse, le travail avait déjà été débroussaillé, notamment du côté de Microsoft avec la récente fuite de Windows 10X, une nouvelle tentative de la Raymonde dans le monde ARM (après Windows 8 RT et Windows 10 ARM, tous deux n’ayant pas franchement été accueillis avec un grand succès).

Or, une autre fuite avait carrément laissé échapper une build de cette mouture 10X, ce qui a permis à un bon nombre de développeurs plus ou moins chevronnés de bidouiller la bête, en particulier @imbusho, qui a partagé sur Twitter son interprétation du bousin : Windows 10X lancé sur un Apple M1 grâce au logiciel d’émulation QEMU, probablement au moyen d’accélération matérielle incluse. Nous sommes certes encore loin d’une version native, mais la preuve de concept est bel et bien présente.

Le M1, sinon, sous le capot, c'est ça !

Du côté de Linux, l’adaptation est plus sérieuse, mais un cran en dessous en matière de fonctionnement, puisque le support initial du Mac Mini sauce fin-2020 vient tout juste d’être proposé dans un code expérimental (comprenez « qui n’a pas encore vocation à s’insérer dans une version grand public »). Néanmoins, le projet permettrait d’ores et déjà de démarrer via une clef USB Live sur un Mac Mini, et d’obtenir une session graphique : un travail impressionnant au vu de la date de sortie encore récente du matériel concerné... et de la politique habituellement menée par Apple quant au partage logiciel de ses appareils. Reste à voir comment se comporteront ces autres OS du point de vue des performances, l’occasion parfaite pour départager la puissance brute du M1 de la magie de l’optimisation de la pomme ! (Sources : Phoronix et WindowsLatest)