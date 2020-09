La cabane est tombée sur le chien !

Le voile est levé, et force est de constater que le caméléon a bien troublé tous les twittos et autres leakers. En effet, Ampere dépasse dans les spécifications, tout ce qui a pu être dit à droite ou à gauche, et même en haut et en bas ! On pourrait même soupçonner Nvidia d'avoir orchestré ces fuites afin de pouvoir tranquillement surprendre son monde le jour J, et pendant que nous avions les yeux rivés sur ces fuites/rumeurs, les verts ont pu se préparer plus sereinement. Qu'est-ce que nous avons à récapituler ?

• AMPERE, c'est quoi ?

C'est donc un seul GPU qui dirige les 2 cartes présentées hier soir, que sont les RTX 3080 et 3090 (La RTX 3070 a été dévoilée, mais peu de détails, surtout le GPU qui l'anime). Ce GA102, puisque les détails précis techniques ne sont pas encore là, est pourvu de 28 milliards de transistors, soit un peu plus de 50% de plus que le gros TU102 qui pilote la RTX 2080 Ti. Et qui a gravé tout ça ? Étonnement, c'est Samsung et son 8 nm qui ont remporté la mise, un choix qui peut paraître surprenant, eu égard à AMD qui devrait disposer du 7nm+ de TSMC dans les semaines qui viennent avec le RDNA2. Par contre, c'est un custom 8 nm secret vert, ce qui ne donne aucune information précise. Pour rappel, ce node Samsung est une optimisation du 10 nm de ce dernier, une génération donc intermédiaire entre les précédents 12/14/16 nm des fondeurs, et le 7 nm.

Dans un de nos articles récents, il est apparu clairement que le changement de node de 28 vs 16 nm chez Nvidia, avait été accompagné d'un saut important en termes de performance. De Maxwell 2 à Pascal, le bond fut copieux, celui de Pascal vers Turing était moins farouche, le procédé de gravure étant quasiment inchangé. Aussi, c'est sans surprise que les RTX 3000 s'adressent surtout à ceux équipés à ce jour en Pascal (ou plus anciens), afin qu'ils profitent également d'un gros gain bien visible. Le boss du caméléon ne s'est pas fait prié pour leur tendre la perche.

Nvidia passe des RT-OPS pour quantifier la puissance de ses cartes RTX en Ray Tracing (une unité de mesure nous ayant laissés pour le moins dubitatifs) au RT-TFLOPS sans préciser exactement ce qui se cachait derrière. Nul doute que des détails émergeront dans les jours qui viennent. Toujours est-il qu'avec Ampere, le caméléon annonce avec sa seconde génération de RT Cores, des gains allant de 60 à 100% sur les jeux qui sont capables de RT, et sur des applications accélérées par ces fameux coeurs RT. Les gains les plus élevés correspondent surtout aux applications de boulot, mais des jeux comme Minecraft ou Quake II RTX, les plus évolués au niveau de l’intégration de cette technologie, en tirent clairement parti. Là-aussi, des détails seront nécessaires pour comprendre clairement l'origine de ses gains. A noter également que les Tensors Cores évoluent également, avec à la clef des performances en hausse très notables (sans précision quant aux types de calcul profitant de ces gains), ce qui pourrait augmenter encore les performances du DLSS qui en tire parti.

• Et les cartes didiou !

Tout ça, c'est bien beau, mais qu'en est-il des specs des 3 cartes lancées ? Nvidia voit son flagship gaming comme étant la RTX 3080, capable d'avoir jusqu'à 2x plus de performance que la RTX 2080 Ti. La cadette de la gamme se nomme la RTX 3070, et celle-ci viendrait battre la RTX 2080 Ti, et coller 60% à la RTX 2070. Quant à la RTX 3090, Nvidia la voit surtout comme un monstre gaming, mais destiné avant tout à ceux qui veulent bosser, et à ce titre elle vient fatalement coller une trempe à tout le monde, y compris dans le prix. C'est un marché de niche qui sera concerné, mais les plus fortunés, ceux qui n'ont pas hésité sur la RTX 2080 Ti, pourraient facilement basculer vers le Graal vert. Sans surprise, les RTX 3090 et 3080 de référence, utilise le fameux refroidisseur à 2 ventilateurs axiaux opposés, que le caméléon présente comme bien plus efficace que celui équipant Turing, tant du côté des températures que du bruit en fonctionnement. Reste à vérifier son impact sur les composants adjacents en boitier, en particulier le CPU.

ALors quoi ? RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080 Ti FE RTX 2080 SUPER FE RTX 2070 SUPER FE CUDA CORES 10496 8704 5888 4352 3072 2560 Base/Boost GHz 1.4 / 1.7 1.44 / 1.71 1.5 / 1.73 1.35 / 1.635 1.65 / 1.815 1.605 / 1.77 VRAM / Freq 24 Go GDDR6X 19.5 Gbps 10 Go GDDR6X 19Gbps 8 Go GDDR6X 16 Gbps 11 Go GDDR6 14 Gbps 8 Go GDDR6 15.5 Gbps 8 Go GDDR6 14 Gbps Bus mémoire 384-bit 320-bit 256-bit 352-bit 256-bit 256-bit Bande Passante 936 Go/s 760 Go/s 512 Go/s ? 616 Go/s 496 Go/s 448 Go/s Choix de date 24/09/2020 17/09/2020 10/2020 20/09/2020 23/07/2019 02/07/2019 Prix Store €/$ 1519/1499 719/699 519/499 1259/1199 749/699 539/499

On constate que d'un point de vue cuda cores, le nombre disponible explose réellement. On comprend pourquoi une simple RTX 3070 devrait carburer plus qu'une RTX 2080 Ti, elle qui possède 35% de Cuda Cores en plus. Toutefois, comment sont-ils répartis au sein du GPU (par SM de 64 ou retour à 128 comme précédemment ?) et des conditions particulières d'utilisations sont-elles présentes ? Tout cela méritera une fois encore d'être affiné lorsque les verts distillerons les informations à la presse. Quoi qu'il en soit, l'analyse vaut aussi pour la RTX 3080 et ses 8704 Cuda Cores, qui représentent le double de la RTX 2080 Ti . On voit qu'avec le même GPU, la RTX 3090 possède plus de 10k unités de calcul élémentaires, ce qui est un record à ce niveau, et accessoirement x2.4 plus que l'ancienne reine. Cette dernière va chuter grandement dans le cœur des clients, quelle claque sur le papier et certainement en occasion !

La RTX 3070 avec son 12pins, et son ventirad classique à double moulin du même côté

• Pourquoi ces prix ?

Si on regarde les tarifs, là aussi ils ne sont pas déconnants. Comme vous le voyez dans le tableau, on aurait donc la RTX 3080 pour moins cher que la RTX 2080 SUPER, quant aux perfs, c'est d'un tout autre calibre. Pour moins cher que la RTX 2070 SUPER, on a la RTX 3070, qui offrirait les perfs de la RTX 2080 Ti, une carte qui est plus de deux fois plus chère. Quant à la RTX 3090, elle deviendrait presque "convenable" à son prix de 1519€, compte tenu du prix de la RTX 2080 Ti et de sa débauche de puissance, de VRAM, etc. Oui, Nvidia a corrigé le tir sur les brouzoufs, alors qu'en face il n'y a encore rien.

La RTX 3080 et son ventirad double slot particulier

On peut imaginer, pour expliquer ce retour à des quelque chose de plus convenable, que le caméléon possède des infos sur RDNA2, et qu'il a calibré son offre sur des suppositions et des bruits de couloirs qui lui sont internes et fiables. On peut aussi penser qu'il souhaite éviter la fuite des joueurs PC vers les consoles PS5 et Xbox X, l'argent étant le nerf de la guerre. Pour se donner des chances, Nvidia a également développé un écosystème qui favorise la performance, encore plus. On notera donc la technologie Reflex Low Latency qui optimise en hardware la latence pour l'eSport et plus largement les jeux très rapides. Mais aussi Nvidia Broadcast qui permet de personnaliser vos séances de streaming grâce à l'IA, ou encore le support matériel du codec AV1, une manière de lui assurer une croissance plus rapide ?

3 slots pour le monstre RTX 3090 !

Enfin, le jeu Watch Dogs Legion sera fourni en bundle pour tout achat de l'une des RTX 3000, pour une durée limitée, à partir de la mise en vente le 17 septembre. Vivement les tests maison !