À quelques heures du grand lancement d'Ampere, voici qu'un slide vient de partir en vadrouille, ayant échappé à la vigilance du caméléon, savamment orchestré pour faire monter la hype ou un bon vieux fake bien poilu des familles ? Toujours est-il que nous saurons bien vite, s'il est vrai ou s'il est bidon. Il montre les performances qu'atteindrait lorsque le Ray Tracing est actif, la RTX 3090 face à la précédente reine, la RTX 2080 Ti. Les conditions de test décrites sont les suivantes : UHD 3840 x 2160 donc, avec DLSS activé. Les trois jeux affichés dans le graphique sont Control, Minecraft RTX et Wolfenstein Youngblood.

D'ordinaire, les ordonnées ne partent pas de 0 afin d'augmenter artificiellement les différences visuelles, mais pas cette fois puisque nous avons ici des axes orthonormés. Les gains de cette RTX 3090 en RT seraient énormes, avec 2,1 fois plus performante sous Control, 2x sous Minecraft, 1,8x sous Wolfenstein YB. Evidemment, si tout cela avait un fondement de vérité, il faudrait dans tous les cas d'autres tests et indépendants cette fois, pour juger. Surtout, il serait important de voir ce que cela donnera sur les gros jeux attendus comme Cyberpunk 2077 ou Watch Dogs Legion.

Si on semble connaitre déjà presque toutes les caractéristiques des cartes qui seront vendues sous le label 3090 et 3080 (vu la concordance de nombreuses fuites), on ignore encore quelques détails, dont le nombre de RT Cores et de Tensor Cores. Nvidia atteindra-t-il le ratio recherché de perf/watt malgré une consommation semblant tès importante dans l'absolu ? Dans moins de 5h, on aura beaucoup de réponses, en attendant les tests pardi !