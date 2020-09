Vous avez 500 € à claquer en matos et vous voulez passer sur une config solide à base de puces AMD ? Chez Top achat vous trouverez votre bonheur avec ce kit d'évolution composé d'un gros Ryzen 7 3700X (8C/16T, 3.6 GHz), 16 Go de HyperX Fury 3200 MHz C16 et une MSI MAG B550 Thomahawk pour accueillir tout ça. Le prix est de 550 € (à 1 centime près) et l'offre de remboursement en cours chez MSI vous permet de récupérer 50 €. Le prix en devient alors plus intéressant. Pour ce colis il faudra vous faire livrer à la maison puisque l'enseigne n'offre pas les frais de port (dès 5,95 €). Vous êtes intéressés ? Notre lien est sous l'image.