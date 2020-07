Belle promotion sur le Ryzen 7 3700X. On est à 300 € tout rond 299,98 € en ce moment sur le market d'Amazon. Le modèle est un octocore multithreadé cadencé à 3.6 GHz de base et 4.4 GHz en boost. à ce tarif vous aurez un processeur polyvalent et performant. Notre dossier ce trouve ici si vous voulez en apprendre plus sur la puce. Pour profiter de l'offre, suivez notre lien ci-dessous, en notant qu'il s'agit d'un vendeur tiers Amazon et que la livraison Prime en 72h est disponible.

Le Ryzen 7 3700X à 300 € livré chez Amazon ( vendeur tiers )