Nous avons vu il y a quelques jours que les premiers résultats sont tombés pour l'iGPU des futurs CPU Rocket Lake, avec des résultats qui semblaient encore fébriles sur certains points. Mais il faut se rappeler que l'architecture Xe pour les iGPU est aussi disponible pour les CPU Tiger Lake du fondeur bleu, qui sont gravés en 10 nm et qui devraient être plus prometteurs. De plus, ces CPU destinés aux ordinateurs portables sortent d'ici peu, ce qui veut dire que les premières fuites commencent à apparaître sur la toile, et c'est sur Geekbench que cette nouvelle génération de puce graphique a été flashée.

TigerLake i7-1165G7 iGPU with 96EU & 1.3GHz core clock is matching 25W MX350 from Nvidia



TigerLake G7

> 96EU

> 1.3GHz base

> LPDDR4x 4266MHz



Nvidia MX350

> 5SM

> 1.47GHz

> 2GB GDDR5

> 25W



Impressive ! I've seen similar results in 3dmarkhttps://t.co/7yamNE9yqD pic.twitter.com/OICPKkKvXD — _rogame (@_rogame) July 3, 2020

Alors que pouvons-nous en penser ? Pour commencer, les résultats sont nettement plus intéressants que précédemment, puisque cette architecture Xe arrive à faire trembler une MX350, qui est un GPU dédié complet de chez NVIDIA. Certes, sur les détails du test OpenCL, tous les résultats ne sont pas égaux, mais il semblerait qu'une fois les drivers bien optimisés les performances sont au rendez-vous. Un point positif pour Intel, puisque l'ensemble de ces nouveautés est attendu depuis longtemps maintenant. Mais outre que les fuites et rumeurs, il nous targue d'avoir enfin des informations officielles du fabricant. (source : Geekbench via _rogame)

Et bien il ne nous reste plus qu'à savoir si Intel est bien en studio pour sortir son prochain titre "Back in Game", ou s'il s'agit d'intox.