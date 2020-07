Si les rumeurs pour la prochaine itération de l'architecture RDNA deviennent de plus en plus présentes, il faudra encore patienter pour voir les nouveaux joujoux de chez les rouges et se contenter des cartes Navi RX 5X00 pour encore quelques mois. Il faut dire que certains fabricants ont eu quelques petits soucis sur leurs premiers modèles, et il est donc logique de voir des révisions apparaître dans nos boutiques. Mais le modèle qui a le plus souffert de sa sortie est probablement la RX 5600 XT, avec une bande mémoire castrée par le BIOS à la sortie sans raison apparente. Bien entendu, le tout est réglé, mais les modèles sortis dès le départ ont maintenant une réputation peu attirante pour certains utilisateurs.

Il n'est donc pas surprenant de voir ASRock sortir une nouvelle carte basée sur le Navi 10 castré, la RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC - oui, c'est le nom complet - et qui ressemble très étrangement à sa sœur issue de la gamme Phantom Gaming que nous avons testée. Les différences sont ici très mineures : nous gardons une architecture à trois ventilateurs, avec un radiateur plus grand que le PCB, l'épaisseur reste de 2,7 slots et le boost maximal est toujours de 1750 MHz dans le BIOS de base. L'implantation du radiateur semble suivre la même voie, avec une prise en charge complète de l'électronique. Il faut donc juste noter que les dimensions seront légèrement plus faibles pour la Challenger et que le RGB disparait totalement, des points qui ne devront pas affecter énormément les performances donc. Cela pourrait rendre plus intéressantes les cartes ASRock RX 5600 XT à triples ventilateurs, dont les performances sont plutôt intéressantes.