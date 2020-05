Sans surprise, le Computex 2020 avait finalement été repoussé en mars et s’est vu donner une nouvelle date au calendrier entre le 28 et le 30 septembre, au lieu de fin mai début juin. En parallèle, on avait émis l’hypothèse que le monde ne sera certainement pas sain d’ici là et qu’un tel salon pourrait contribuer à relancer le CoViD-19, et l'on dirait bien que de plus en plus de participants semblent être du même avis — pour une raison ou une autre, mais qui leur est évidemment propre.

Il parait presque acquis qu’Intel, AMD et Nvidia feront l’impasse du Computex 2020 et qu’ils ne participeront pas au salon d’automne, ce qui a provoqué une nouvelle avalanche de désistements — compréhensibles — chez les constructeurs/partenaires, notamment ceux de cartes graphiques et de cartes mères ! Ainsi, GIGABYTE, MSI, ECS, TUL (PowerColor) et Chaintech (un OEM majeur) ont tous décidé de se retirer de l’événement, et pour l’instant seul ASUS a confirmé vouloir maintenir son programme, mais pour combien de temps encore ? Bien entendu, comme cela a été fait pour d’autres salons, la majorité de ces acteurs comptent planifier leurs propres événements en ligne.

Bon, et tous ces grands salons « physiques » repoussés ou annulés manqueront-il vraiment au public ? La question peut se poser. Pour ceux qui s’y rendent chaque année et n’attendent que ça pour faire un peu de tourisme, la réponse sera certainement « oui » ; pour les entreprises et les professionnels concernés, c’est généralement une bonne occasion pour signer de nouveaux contrats et faire le plein de cartes de visite ; pour nous autres qui y assistons déjà surtout de loin, il n’est pas certain que cela changera vraiment grand-chose en matière de nuisance marketing. Même si la direction a changé et qu'il avance désormais masqué, le monde ne s’arrête pas de tourner pour autant.

Pour l’anecdote, rappelons que l’IFA de septembre a été annulé également, la GDC 2020 a été planifiée pour août, Nvidia publiera sa keynote spécial GTC la semaine prochaine en ligne, et la majorité des grands acteurs tels que TSMC, Microsoft, Amazon et Microsoft a suspendu ou au moins repoussé ses prochains forums technologiques. (Source : Digitimes)

See you l'année prochaine ?