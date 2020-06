Jon Peddie Research et les chiffres, c’est du fétichisme de longue date, mais pas ce qui nous intéresse aujourd’hui. Toujours régulier, l’analyste s’est penché sur les chiffres de ventes de GPU AMD entre 2013 et 2019 (correspondant à l’ère de GCN 2 à GCN 5, et RDNA, soit les Radeon de série 200, 300, 400, 500, Vega et RX 5000), période sur laquelle la compagnie aurait livré près de 553 millions de GPU toute catégorie confondue, mais dont plus de la moitié est en fait représentée par des puces graphiques intégrées, dont les APU pour consoles.

Livraisons cumulées de GPU Radeon depuis 2013.

Parts de marché des Radeon par segment.

Sans donner de chiffres comparatifs, Jon Peddie affirme aussi qu’AMD a ainsi livré au total plus de GPU qu’Intel et Nvidia ! Surprenant, mais il précise dans la foulée que ces deux derniers devancent naturellement l’équipe Radeon dans leur catégorie de prédilection respective, à savoir les iGPU et le GPU dédié, toujours sur cette période 2013-2019.

Sans surprise, les statistiques d’AMD compilées par l’analyste sont bien aidées par les ventes d’APU pour les consoles, plus précisément PS4 et Xbox, introduites fin 2013 et dont plus de 150 millions d’unités se seraient écoulées — c’est en tout cas ce qu’avait annoncé AMD en mars dernier lors de son Financial Analyst Day, entre autres. Il faut reconnaître que cette donne n’est pas prêt de changer, étant donné que toutes les futures consoles majeures de Sony et Microsoft exploiteront du hardware insufflé de Zen et RDNA.

Clairement, le marché de la console est très important pour AMD, pour qui les ventes de GPU intégrés sont par ailleurs largement supérieures à celles de cartes graphiques Radeon dédiées, exactement à hauteur de 64 % tout type d’APU confondu.

Pour la petite anecdote, Jon Peddie rappelle aussi qu’AMD va rajouter une carte à son arc GPU, celui des Radeon pour smartphone, en collaboration avec Samsung, dont les futurs SoC Exynos devraient embarquer une solution graphique intégrée signée AMD. L’analyste s’attend d’ailleurs à des chiffres particulièrement prometteurs — « huge » — de la solution dès l’année prochaine. Une diversification qui ne pourra que faire du bien à l’entreprise de Lisa Su.

Enfin, Jon Peddie a aussi partagé son analyse trimestrielle des ventes de GPU de PC sur la période Q1 2020, en baisse de 5,3 % par rapport à Q4 2020, mais en hausse de 14,9 % depuis Q1 2019, et qui aurait commencé à montrer des signes de stabilisation liés à la crise du coronavirus. On en retiendra que les livraisons de GPU d’AMD se sont tassées de 16,6 %, contre -13,6 % chez Nvidia et +0,5 % pour Intel. Une fois de plus, le marché du PC dans son ensemble a pris un gros coup dans le pif — certes, on a l’habitude maintenant — en affichant -25,76 % depuis fin 2019 ou -10,03 % sur un an.

Pour ce qui est de la distribution des parts de marchés du GPU dédiés entre les trois acteurs habituels, Nvidia a encore conforté sa position en occupant 75 % du marché, 2 % piqués directement des parts de marchés d’AMD, Intel étant de toute manière encore invisible dans cette catégorie. Mais peut-être plus pour trop longtemps, bientôt l’architecture Xe aussi aura son mot à dire, reste encore à voir avec quelle force. (Source : Computerbase)