C'est un peu une question redondante pour ceux qui voudraient changer leur carte graphique parce que celle-ci est tombée en rade ou qu'ils veulent passer chez l'autre. La RX 5600 XT a été boostée en dernière minute par AMD pour venir contrecarrer la baisse de prix de la RTX 2060. Aux dernières nouvelles, les performances des deux étaient très proches au point qu'il était délicat de déterminer un vainqueur selon que l'on parle de RX 5600 XT de référence dans ses fréquences ou d'overclocking en mode ninja.

Selon nos tests parus à la sortie de la RTX 2060 FE, celle-ci se situait à une poignée de pourcents derrière la GTX 1080 FE, donc un peu plus vis-à-vis d'une GTX 1080 customisée. Aussi la question des performances de la RX 5600 XT non overclockée face à la GTX 1060 et 1070 se pose, quels gains à attendre en gardant en mémoire le rappel que nous venons de faire ? Techspot a fait son bilan, avec 32 jeux en 1080p et 1440p, et en tenant compte que la GTX 1060 utilisée est la version rare 9Gbps, tandis que la Gaming X en RX 5600 XT est la version à la mémoire non poussée à 14 Gbps. On regrettera juste l'absence de la RX 580 voire 590, elle devrait être rajoutée prochainement.

Au final, la carte est très souvent battue par la vieille GTX 1070, cela dépend des jeux et parfois même des définitions, cette passe d'armes en revanche ne peut pas lutter face à la RTX 2060 SUPER, et encore moins face à la RX 5700 XT.