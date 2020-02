On reste chez AMD et ses Ryzen qui occupent toutes l'actualité CPU et les premières places des ventes (et des perfs avec l'imposant 3990X fraichement débarqué !) pour vous proposer l'un des meilleurs modèles du moment. Le Ryzen 5 3600X est actuellement à très bon prix, puisque vous le trouvez à 199,41 € chez une poignée de revendeurs. C'est le cas d'Amazon ou Rue du Commerce pour nous limiter à ces deux là. Le processeur est un hexa-core à 12 threads, dont la fréquence est de 3.8 GHz de base, avec un boost à 4.4 GHz. Lors de notre test, nous avions pu découvrir un modèle très polyvalent, tant à l'aise au travail qu'en jeux. Bref, la perle du moment à moins de 200 €. Pour profiter de l'une des offres actuelles, suivez nos liens en bas de page. Bien entendu, les 3 mois de Xbox Game Pass offerts. Un jeu au choix parmis Borderlands 3 OU The Outer Worlds est également offert chez Rue du Commerce.