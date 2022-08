Au CES, ce ne sont pas les annonces qui manquent ! Après avoir fanfaronné sur les résultats impressionnant de la firme, Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, a souligné que les GPU pour le jeu ne sont pas - de loin - le seul domaine d'expertise de la marque. En effet, si le segment du jeu PC représente un marché de 100 milliards de dollars, l'IA et les transports compteraient respectivement pour 1 000 et 10 000 milliards de ces même dollars, et NVIDIA compte bien se servir dans ce plat.

Pour cela, NVIDIA a concocté une plateforme spécialement dévouée à la conduite autonome, nommée Xavier. Si sa première annonce remonte à fin 2016, les premiers envois se déroulent en ce moment même. Au niveau matériel, le but a été de limiter la consommation des 9 milliards de transistors à un TDP de 30W seulement, tout en intégrant un octocore ARM 64-bits et une partie graphique Volta à 512 coeurs CUDA, secondée par de la LPDDR4.

La ligne de mire des verts réside dans les taxis autonome, dont les économistes prévoient un prolifération dès la fin 2019 (probablement aux Etats-Unis dans un premier temps). Pour cela, un partenariat a été noué avec Uber : NVIDIA fournit sa plateforme Nvidia’s Drive PX, équipant dans un premier temps des SUV Volvo XC90, et Uber se charge du reste. Cependant l'entreprise précédemment citée n'est pas la seule en partenariat avec le caméléon, car plus de 250 entreprises serait en collaboration avec lui, dont une bonne vingtaine de compagnies de taxis.

A noter qu'NVIDIA a également dans ces cartons des projets plus ambitieux, en réunissant deux Xavier et deux GPU pour former le projet Pegasus, une pateforme de 300W cette fois-ci, toujours dédiée à l'apprentissage pour les voitures autonomes. Pas encore de prix car pas de produit disponible pour le grand public, mais cela risque de piquer sévèrement ! (Source : EETimes)