Il accuse quelques années au compteur, mais il a eu de bons échos à sa sortie. Far Cry 3 est gratuit sur le store d'Ubisoft jusqu'au 11 septembre. Si vous aimez les types barges, les décors cocotiers, et les jeux monde ouvert, alors il ne vous faut pas rater celui-ci, à plus forte raison s'il est offert. Allez bouter Vaas, le nom du psychotique qui empoisonne la vie sur l'île, hors du système solaire, et ce en chemise à fleur !