System Shock, c'est un jeu DOS paru en 1994. Son scénario, pour l'époque était élaboré, avec des inspirations type Alien. En effet, vous êtes un informaticien sur une station spatiale, et vous vous réveillez de 6 mois de coma. Et vous vous rendez compte que l'IA de la station a pris le commandement - du genre iRobot - et contrôle cyborg et créatures. Le but est donc d'aller hacker cette IA pour la rendre inopérante et reprendre le contrôle. En 1994, pas de cartes accélératrices 3D telles qu'on les connait, avec comme ancêtre la prestigieuse Voodoo de 3DFX.

Le jeu a été repris pour un reboot qui, enfin, est prévu pour 2021 si tout se passe bien. C'est Nightdive Studios qui s'y colle, bien aidé par le moteur Unreal Engine 4. La démo vient d'arriver, et vous propose une séance de jeu suffisante pour le prendre en main. Au rayon des trucs funs, on citera un jeu fluide, du DLSS actif grâce au développement de l'UE4 qui le favorise grandement, et globalement une ambiance conforme. Au rayon des trucs qui fâchent, on citera la pixellisation des textures, comme à la belle époque en 1998. Mais le titre n'est pas terminé, et nul doute que ce point de détail sera corrigé pour la commercialisation, ou alors y a un gros problème chez les devs ! Notez qu'il y a déjà eu une version Enhanced, mais qui n'est bien sûr pas ce reboot.