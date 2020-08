Depuis le début de l’épidémie, de nombreux centres de recherches ont obtenu l’accès à plusieurs des plus gros superordinateurs de ce bas monde pour avancer rapidement dans le travail, sans oublier le cluster représenté par les milliers d’utilisateurs volontaires de programmes tels que Folding@Home.

On apprend aujourd’hui qu’une étude génétique menée avec les superordinateurs HPC — Summit, numéro deux du Top 500, pour le gros des calculs (4608 nœuds, 2 IBM Power9 et 6 GPU Volta par nœud) et Rhea pour le traitement des résultats (512 nœuds avec un couple Xeon E5 + GPU Nvidia K80) — de l’Oak Ridge National Lab a permis une nouvelle découverte dans la manière dont le nouveau coronavirus provoque la maladie et par conséquent d’avancer de nouvelles thérapies potentielles pour le traitement des pires symptômes.

Un travail de recherche mené par Dan Jacobson (scientifique en chef des systèmes informatiques en biologie à l’ORNL), dont l’objet était de comparer les gènes de cellules des fluides pulmonaires de 9 patients infectés à celles des cellules similaires de 40 patients témoins, afin de trouver une corrélation entre l’activité ou l’inactivité de certains gènes. Ils ont ainsi découvert un modèle commun d’activité génique dans les poumons des patients symptomatiques, dont la comparaison avec la population saine a permis de révéler un nouveau mécanisme de lutte potentiel contre le virus.

Pour (tenter de) résumer, les échantillons de liquide pulmonaire des patients atteints par le COVID-19 ont systématiquement montré une surexpression des gènes produisant la bradykinine (une hormone agissant sur les muscles lisses qui dilate les vaisseaux sanguins et augmente la perméabilité des capillaires), ainsi qu’une sous-expression des gènes qui inhiberait ou décomposerait l’hormone peptidique en temps normal. Une hyperabondance de bradykinine dans le corps des patients infectés aux conséquences parfois mortelles, des niveaux extrêmes dans divers organes pouvant provoquer un ensemble de symptômes plus ou moins graves, et même une mort cardiaque subite — tous associés à diverses manifestations du COVID-19. Les chercheurs ont qualifié leur trouvaille de « tempête de bradykinine » !

We believe that when you take the inhibition at the top of this pathway off, you end up with an out-of-control cascade that leads to an opening up of the blood vessels, causing them to leak. I

f that happens in the lung, that’s not good. Immune cells that are normally contained in the blood vessels flood into the surrounding infected tissue, causing inflammation". —Dr. Jacobson.