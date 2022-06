Le Web est vaste, sacrément vaste puisqu'il compterait 1 760 630 795 sites d'après la dernière analyse de chez Netcraft. Dans cette masse, certains peinent à faire une vue par mois et d'autres ont les faveurs des utilisateurs. A l'échelle mondiale, quels sont les 10 sites les plus visités ?

La réponse venue d'une étude Roland Berger (PDF en teuton) utilisant les chiffres de la firme spécialisée Alexa (en septembre 2016) mis en image par Statista, ne surprendra pas trop. Les services de recherche et de streaming de contenu vidéo de Google sont en tête, suivis (mais de loin) par le plus gros réseau social existant : Facebook. Baidu vient répondre aux besoins (ou obligations) des Chinois qui l'emportent par le nombre, Yahoo! tient bon, juste devant Wikipedia, qui bien que détesté par les profs d'histoire/géo, devienne de plus en plus intéressante. En suite à peu près au même niveau on trouve Qq.com (qui n'est pas un site de boule un peu niais), Amazon, Live.com et Twitter.

Si vous comptez que nous sommes 3,77 milliards d'utilisateurs sur la toile, ça en fait quand même presque un sur deux qui passe quotidiennement sur YouTube ou Google et un sur quatre sur Facebook. En sachant que nous sommes actuellement un peu plus de 7,45 milliards sur la planète, cela veut dire que Google touche, rien que par son service YouTube, presque un quart de la population mondiale. Et vous vous demandez toujours comment la firme arrive à brasser autant d'argent ?