Une enquête menée par Kaspersky Lab et B2B International montre que, si 52% des parents sont conscients que le web devient plus dangereux pour leurs enfants, seulement 39% discutent avec leurs enfants des risques encourus lorsqu'ils sont en ligne. Un adulte sur cinq (soit 20%) ne ferait carrément rien pour protéger son enfant, le web restant en accès libre, avec un sur trois (31%) qui se sent complètement dépassé en incapable de contrôler ce que son enfant consulte. Une infographie parlant parfois mieux que des mots, voici les résultats de l'enquête en image.

Il est intéressant de voir que 39% des parents questionnés pour l'enquête dialoguent avec leurs enfants au sujet des menaces du web. Limiter le temps en ligne est bien souvent insuffisant (rien que 3 minutes suffisent pour se bruler la vue sur un site), la supervision, l'analyse de l'historique (même si ça ne permet que de sévir après coup) et l'utilisation d'un logiciel de contrôle parental étant tout de même plus rassurantes. On s'étonne de voir que 22% pensent qu'être ami avec son enfant sur les réseaux sociaux permet d'éviter les dérives. Pour être ami ne veut pas dire tout voir, surtout pas ce qui se passe en message ou groupe privés, et surtout en dessous de 13 ans, un enfant ne devrait simplement pas y avoir accès. 15% de parents éclairés bloquent carrément les sites qui craignent via ISP (et peut-être même le Comptoir car certains nous trouvent grossiers), une solution radicale et efficace, mais difficile à mettre en place sans compétences en informatique (l'accès à la box n'étant pas commun pour tout le monde).

Globalement, nos chères têtes blondes, qui sont très à l'aise avec les outils de leur génération, ne sont pas assez au courant de ce qui peut leur arriver sur le web et les suivre à 100% n'est pas aisé. Le contrôle de l'historique aide, la supervision et l'interdiction d'aller sur certains sites aussi. Mais avant un certain âge, un bon outil de contrôle parental (via ISP ou solution perso) configuré à la main semble être essentiel, en plus de règles claires quant à l'usage du web en plus d'une large information sur ce qu'il faut éviter.