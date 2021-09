NZXT fait un petit refresh de son catalogue, et touche trois segments importants pour lui. Premièrement, le boitier H510, qui existe en version classique ou Elite, testée dans nos colonnes comme vous pouvez le voir, voit sa caboche métamorphosée. De pleine, elle passe à chargée de trous ! Et il devient le H512 Flow. Forcément, la qualité du souffle s'en ressentira, puisque les petites ouïes sur le côté de la façade étouffaient quelque peu la capacité de ventilation des ... ventilateurs pardi ! Disponible en blanc ou noir, tous deux mats, comptez 109.99 €.

Ensuite, on glisse vers le Kraken, ou plutôt devrions-nous dire la famille Kraken. Cette dernière, qu'elle soit estampillée X, Z, et accompagnée des AER RGBB 2, passe au blanc. Mais ce n'est pas un full blanc, c'est un mélange de zones qui donne un aspect sympa à l'ensemble, le blanc redevenant objet de luxe après avoir été ringardisé il y a 20 ans ! Ce n'est pas tout, dans le lot, il y a quelques nouveautés : le Kraken 120 bénéficie d'une pompe améliorée avec un réservoir plus grand et un look légèrement modifié. Autre "truc et astuce", la série noire Kraken Z mate reçoit à son tour des options RVB, sans que l'on sache vraiment de quoi il en retourne. Voici les nouveaux tarifs :

• C'est beau la neige :

X53/63/73 respectivement en 240/280/360 à 169.99, 189.99 et 229.99 €



• Noir c'est noir (mais avec du RGB un peu), mais aussi neige !

Z53/63/73 respectivement en 240/280/360 à 239.99, 279.99 et 309.99 €



• Liste de naissance du petit Kraken

Kraken 120 restylé à 89.99 €

Et enfin, on passe aux petits blocs mais qui en ont sous le pied. Il y en a 3, ils s'ajoutent à la gamme C-Series, à une différence près. Les nouveaux sont tous 80PLUS Bronze (contre 80PLUS Gold à la 850W), espérons qu'ils ne couleront pas dans la cagette. Ils sont semi-modulaires, ce qui signifie que hormis les ATX 24 et 12V, le reste se branche à la demande. Ils sont garantis 5 ans. Le modèle de 550W est à 79.99 €, le 650W à 89.99 € et enfin le 750W à 99.99 €. Et c'est pas mal déjà !