Petit comparatif atemporel, mais pas trop quand même. Aujourd'hui, le 12900K Alder Lake, se serait payé un bon Cinebench R23 des familles. En tout cas, il est bien détecté par CPU-Z, qui affiche 5.3 GHz au compteur, 8 coeurs P + 8 coeurs E, ainsi que les 24 threads. Il y a donc peu de doutes sur la nature du CPU. Il y a également les 30 Mo de cache L3. Quant à la carte mère, c'est plus compliqué, mais même flouté, on arrive à distinguer "US Ultra". Cela nous fait forcément penser à la Z690 AORUS Ultra, une gamme qui existe déjà sur les chipsets AMD et Intel depuis quelques années. La RAM, DDR5, elle moulinait en DDR4 5200 cas 38, donc a priori de bonnes RAM, car 40 semble être le moins bon réglage dans les gammes des fabricants de DDR5.

Sous R23, l'engin aurait topé 30549 points en score multicoeur, et sur une seule passe comme en atteste le réglage "Minimum Test Duration" sur OFF. Dans la base de données du logiciel, le Threadripper 2990WX, qui a fait tant fantasmer les bosseurs il y a quelques années, possède son score de 30054 points. Il est donc battu si on en croit l'info du jour. C'est d'autant plus sympathique que ce dernier a quand même 32 coeurs et 64 threads. Un membre suiveur du compte Twitter a, pour sa part, 33312 points avec son 2990WX poussé à 3 GHz sur tous les coeurs. Par contre, il est de la génération Zen+, donc pas la plus virulente des déclinaisons de Zen, pas sûr qu'il soit aussi fringant face à du Threadripper Zen 3 quand on en trouvera dans le commerce, ou même Zen 3D dans un futur que l'on espère proche pour générer de la bonne baston entre les deux ennemis. (Source)

un clic pour mieux voir !