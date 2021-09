À chantonner sur l'air de Claude François, billet sponsorisé par EDF ! "Elle s'en va puis elle revient, la rumeur du jeudi matinnnn, elle se chante, elle se danse elle se tient et se retient comme une soupe populaireeee, elle voit la RX 6600 partout, alors qu'on ne sait rien du touttt, mais elle chauffe, comme une folle, dans la rumeur du matin, accompagnée du petit gourdin !" Pour les dédicaces, nous nous retrouverons à l'EHPAD "et à qui le tour" de Saint-Jean de Cucule (qui existe et qui est superbe soit dit en passant).

Vous l'avez compris, AMD devrait déployer sa cadette de la série RX 6000 avec la 6600. Il se murmure que ce serait le 13 octobre prochain qu'elle serait lancée, avec tests à la clef à cette date. Elle devrait avoir un NAVI 23 castré, proposant 1792 Stream Processor, et 8 gigots de GDDR6. Les documents parus montrent qu'AMD n'a pas de plan personnel pour la RX 6600, elle devrait en conséquence avoir la même destinée que la RTX 3060, à savoir n'exister que sous la forme que voudront bien lui donner les partenaires. Pas de carte de référence, et des performances qui devraient se situer au niveau de la RTX 3060 voire au-dessus en rastérisation. Et hop ! (Source VDCZ)