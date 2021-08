Avec une faible empreinte au bureau/sol et un sacrifice mesuré de l'espace intérieur, les boitiers verticaux ont tout pour plaire auprès de ceux qui se sentent à l'étroit dans un boitier micro/mini conventionnel et ne savent que faire d'une grosse tour imposante. Parmi les dernières créations de la sorte ayant chacune animé le marché à leur manière, nous avons le Corsair One de Corsair — qui n'est toutefois pas vendu vide — et le H1 de NZXT - qui doit désormais se refaire une réputation. En face, nous avions aussi SilverStone, qui exista sur ce segment pendant un temps avec le FT03 et le FT03 Mini de 2012.

Bref, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup à se mettre sous la dent en la matière ces derniers temps, c'est pourquoi certains seront probablement ravis de savoir que SilverStone retente l'expérience avec l'ALTA G1M, une sorte de FT03 Mini rafraîchi et modernisé. Nous avons donc aujourd'hui sous les yeux une tour verticale Micro-ATX mesh-isée de 6 kg, haute de 50 cm et qui occupera tout juste la surface d'une feuille A4. Comme c'est souvent le cas sur ce type de boitier, la ventilation s'effectuera de bas en haut, avec un ventilateur « pénétrateur d'air » de 180 cm inclus dans la base. Grâce aux panneaux en mesh présents de part et d'autre, il sera aussi possible d'y ajouter deux ventilateurs de 120 mm à l'arrière et trois autres sur le côté, à condition de ne pas y mettre de stockage 2,5/3,5" (2 + 2) ou de radiateur de watercooling (un seul de 120 à 360 mm sur le rack latéral), ces deux emplacements étant « multifonctions ».

L'"arrière" du boitier. Notez la sortie en haut à droite d'où sortiront obligatoirement tous les câbles des I/O.

Le choix d'occuper l'emplacement latéralement avec le rack impactera aussi la hauteur disponible pour le ventirad, qui est de 159 mm sans restriction. La carte mère, dont les 4 slots d'expansion sont orientés vers le haut du boîtier, pourra être au format Micro-ATX ou Mini-ITX. Enfin, il faudra prendre en compte une limitation de 355 mm pour la longueur et 165 mm pour la hauteur dans le cas de la carte graphique (plus qu'assez pour une RTX 3090 FE), et s'orienter vers une alimentation SFX-L pas plus longue que 13 cm.

En somme, malgré les dimensions contenues de la tour et l'étroitesse chez Alain Térieur, l'agencement permettra tout de même d'y installer un PC contemporain puissant sans trop de compromis, et la ventilation ne devrait a priori pas lui faire défaut non plus. À voir tout de même ce que cela donnera de base avec le seul ventilateur de 180 mm. Dans l'ensemble, l'ALTA G1M semble prometteur, un peu de fraîcheur ne sera pas de trop sur le segment bien peu animé du boital vertical. Le hic, c'est que la nouveauté de SilverStone ne sera pas donnée, elle est attendue un peu partout dans le monde d'ici la fin de l'année pour 170 $ environ.